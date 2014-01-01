Интернет-журнал ПЕСИК

Вы выбираете щенка? Ищите достойных хозяев вашим малышам?

У нас на сайте работает

БЕСПЛАТНАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ СОБАК И ЩЕНКОВ



У нас работает рубрика НОВОСТИ КОМПАНИЙ".

Добавьте новость вашей компании бесплатно!

Присылайте!!! pesyk2005@ukr.net ". Компании, чья деятельность связана с животными и зооиндустрией, могут бесплатно размещать новости на страничках нашего журнала. Каждая новость будет иметь персональную страничку, анонс новости будет размещен на главной страничке журнала. Требования к новостям: Объем новости – не менее 1000 и не более 3000 знаков.

Изображение (фото) — не более 600х600 пикселей.

Заголовки и текст новости, написанные с заглавной буквы, рассматриваться не будут.

Новость не должна быть подобна объявлению (родились щенки - для этих целей у нас работает доска объявлений ), а должна информировать о событиях (скидки, акции, мероприятия, благотворительность и т. д.), связанных с вашей компанией. Если же вы все-таки хотите рассказать о пополнении в вашем питомнике или клубе — напишите, чем уникальна ваша порода или новорожденные питомцы.

Новости публикуются только после утверждения редактором

pesyk2005@ukr.net Всю информацию присылайте на почту (фото в формате jpg, gif; текст в формате word)

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Ангелы добра

Просьба к братьям-журналистам по поводу собачьих репортажей. Прочитал - передай другому.

Е.Типикина "Не в свои сани не садись"

о рекламе - полуправде в продаже собак. Всем, кто решил купить собачку, читать обязательно!

книга Разведение собак в питомниках

автор авторитетный судья и разведенец В.А. Калинин, судья всесоюзной категории (doc-файл) Как становятся заводчиками, а в последствии и владельцами питомников породистых собак

Селекция и разведение – это разные понятия

Как понимать «улучшение качества»

Бонитировка – это оценка собаки в баллах по четырем показателям

Современная селекция, т.е. отбор животных на племя - это наука

Что же представляет из себя порода с точки зрения генетики

Схемы инбридинга и его значение в разведении

Заводские линии

книга ЭДа ФРАУЛИ «Как общаться с доминантной собакой» (doc-файл) Дрессировка на послушание

Спальня

Игрушки

Обеденное время

Еда

Ласка

Двери и ступеньки

Агрессия

Альфа роль и прочее Многие люди, включая и опытных дрессировщиков, недопонимают смысл доминантности у собак. Эти люди считают, что доминантность всегда подавляется только силой. Простая "альфа-роль собаки и то, как с этим обращаться" - общераспространенный подход. В большинстве случаев это подход неправильный. Читайте далее в книге <<<

книга Дайана Джессап "Пёс, который говорил с богами" (pdf-файл)

У животных нет души. Таково популярное заблуждение. Собака – друг человека. Мы так долго живём бок о бок с собаками, что привыкли воспринимать их как деталь интерьера или пейзажа, а многие не видят ничего дурного в том, чтобы ставить на них эксперименты или выбрасывать эти живые игрушки за дверь, когда наскучат. Но собаке есть что сказать нам в ответ…

Профессиональный американский собаковод Дайана Джессап написала роман, который заставит людей по-настоящему прислушаться к своим питомцам. «Пёс, который говорил с богами» – история любви. Документ человеческой жестокости. Репортаж из преисподней. Впервые на русском языке.

книга Барбары Вудхауз "Трудные собаки" Глава 1. ПОЧЕМУ СОБАКИ ПЛОХИЕ?

Глава 2. ТРУДНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Глава 3. НЕРВНЫЕ СОБАКИ

Глава 4. ЗАНОСЧИВЫЕ И САМОНАДЕЯННЫЕ СОБАКИ

Глава 5. СКИТАЮЩИЕСЯ СОБАКИ

Глава 6. НЕУДАЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Глава 7. ЗАДИРИСТЫЕ СОБАКИ

Глава 8. БИТВЫ ЗА КРАСОТУ

Глава 9. ЧЕГО ОТ СОБАК ОЖИДАТЬ

Глава 10. КАК СОБАКИ ВОСПРИНИМАЮТ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Глава 11. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Глава 12. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПЛОХИХ СОБАК

НОВОСТИ ЖУРНАЛА

Уважаемые владельцы питомников и сайтов на зоотематику!

Приглашаем Вас зарегистрировать свой сайт в нашем каталоге сайтов!