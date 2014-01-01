Интернет-журнал ПЕСИК
Интернет-журнал о собаках ПЕСИК
Интернет-журнал ПЕСИК
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Требования к новостям:

  • Объем новости – не менее 1000 и не более 3000 знаков.
  • Изображение (фото) — не более 600х600 пикселей.
  • Заголовки и текст новости, написанные с заглавной буквы, рассматриваться не будут.
  • Новость не должна быть подобна объявлению (родились щенки - для этих целей у нас работает доска объявлений), а должна информировать о событиях (скидки, акции, мероприятия, благотворительность и т. д.), связанных с вашей компанией. Если же вы все-таки хотите рассказать о пополнении в вашем питомнике или клубе — напишите, чем уникальна ваша порода или новорожденные питомцы.
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книга Разведение собак в питомниках
автор авторитетный судья и разведенец В.А. Калинин, судья всесоюзной категории (doc-файл)

  • Как становятся заводчиками, а в последствии и владельцами питомников породистых собак
  • Селекция и разведение – это разные понятия
  • Как понимать «улучшение качества»
  • Бонитировка – это оценка собаки в баллах по четырем показателям
  • Современная селекция, т.е. отбор животных на племя - это наука
  • Что же представляет из себя порода с точки зрения генетики
  • Схемы инбридинга и его значение в разведении
  • Заводские линии

книга ЭДа ФРАУЛИ «Как общаться с доминантной собакой» (doc-файл)

  • Дрессировка на послушание
  • Спальня
  • Игрушки
  • Обеденное время
  • Еда
  • Ласка
  • Двери и ступеньки
  • Агрессия
  • Альфа роль и прочее

Многие люди, включая и опытных дрессировщиков, недопонимают смысл доминантности у собак. Эти люди считают, что доминантность всегда подавляется только силой. Простая "альфа-роль собаки и то, как с этим обращаться" - общераспространенный подход. В большинстве случаев это подход неправильный. Читайте далее в книге <<<
книга Дайана Джессап "Пёс, который говорил с богами" (pdf-файл)
У животных нет души. Таково популярное заблуждение. Собака – друг человека. Мы так долго живём бок о бок с собаками, что привыкли воспринимать их как деталь интерьера или пейзажа, а многие не видят ничего дурного в том, чтобы ставить на них эксперименты или выбрасывать эти живые игрушки за дверь, когда наскучат. Но собаке есть что сказать нам в ответ…
Профессиональный американский собаковод Дайана Джессап написала роман, который заставит людей по-настоящему прислушаться к своим питомцам. «Пёс, который говорил с богами» – история любви. Документ человеческой жестокости. Репортаж из преисподней. Впервые на русском языке.

книга Барбары Вудхауз "Трудные собаки"

  • Глава 1. ПОЧЕМУ СОБАКИ ПЛОХИЕ?
  • Глава 2. ТРУДНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
  • Глава 3. НЕРВНЫЕ СОБАКИ
  • Глава 4. ЗАНОСЧИВЫЕ И САМОНАДЕЯННЫЕ СОБАКИ
  • Глава 5. СКИТАЮЩИЕСЯ СОБАКИ
  • Глава 6. НЕУДАЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
  • Глава 7. ЗАДИРИСТЫЕ СОБАКИ
  • Глава 8. БИТВЫ ЗА КРАСОТУ
  • Глава 9. ЧЕГО ОТ СОБАК ОЖИДАТЬ
  • Глава 10. КАК СОБАКИ ВОСПРИНИМАЮТ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
  • Глава 11. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
  • Глава 12. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПЛОХИХ СОБАК

Бурят-монгольская собака (Хоттошо, Банхар).
Бурят-монгольский волкодав (БМВ)
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