Интернет-журнал ПЕСИК

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Компании, чья деятельность связана с животными и зооиндустрией, могут бесплатно размещать новости на страничках нашего журнала. Каждая новость будет иметь персональную страничку, анонс новости будет размещен на главной страничке журнала.
Требования к новостям:
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Объем новости – не менее 1000 и не более 3000 знаков.
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Изображение (фото) — не более 600х600 пикселей.
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Заголовки и текст новости, написанные с заглавной буквы, рассматриваться не будут.
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Новость не должна быть подобна объявлению
(родились щенки - для этих целей у нас работает доска объявлений
), а должна информировать о событиях (скидки, акции, мероприятия, благотворительность и т. д.), связанных с вашей компанией. Если же вы все-таки хотите рассказать о пополнении в вашем питомнике или клубе — напишите, чем уникальна ваша порода или новорожденные питомцы.
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Новости публикуются только после утверждения редактором
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Континентальный бульдог
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Стандарт породы континентальный бульдог
|Ангелы добра
Просьба к братьям-журналистам по поводу собачьих репортажей. Прочитал - передай другому.
|Страсти по Любиму
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|Е.Типикина "Не в свои сани не садись"
о рекламе - полуправде в продаже собак. Всем, кто решил купить собачку, читать обязательно!
|ОТКУДА БЕРУТСЯ СОБАКИ-УБИЙЦЫ…
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|Кто такой гриффон?
|Истерическое поведение собак (синдром новогодней петарды)
|Мотя. Рассказ Нины Епериной
|Завтрак. Рассказ Нины Епериной
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книга ЭДа ФРАУЛИ «Как общаться с доминантной собакой» (doc-файл)
- Дрессировка на послушание
- Спальня
- Игрушки
- Обеденное время
- Еда
- Ласка
- Двери и ступеньки
- Агрессия
- Альфа роль и прочее
Многие люди, включая и опытных дрессировщиков, недопонимают смысл доминантности у собак. Эти люди считают, что доминантность всегда подавляется только силой. Простая "альфа-роль собаки и то, как с этим обращаться" - общераспространенный подход. В большинстве случаев это подход неправильный. Читайте далее в книге <<<
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книга Дайана Джессап "Пёс, который
говорил с богами" (pdf-файл)
У животных нет души. Таково популярное заблуждение.
Собака – друг человека. Мы так долго живём бок о
бок с собаками, что привыкли воспринимать их как
деталь интерьера или пейзажа, а многие не видят ничего
дурного в том, чтобы ставить на них эксперименты или
выбрасывать эти живые игрушки за дверь, когда наскучат.
Но собаке есть что сказать нам в ответ…
Профессиональный американский собаковод Дайана
Джессап написала роман, который заставит людей по-настоящему прислушаться к своим питомцам.
«Пёс, который говорил с богами» – история
любви. Документ человеческой жестокости. Репортаж из
преисподней. Впервые на русском языке.
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книга Барбары Вудхауз "Трудные собаки"
- Глава 1. ПОЧЕМУ СОБАКИ ПЛОХИЕ?
- Глава 2. ТРУДНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
- Глава 3. НЕРВНЫЕ СОБАКИ
- Глава 4. ЗАНОСЧИВЫЕ И САМОНАДЕЯННЫЕ СОБАКИ
- Глава 5. СКИТАЮЩИЕСЯ СОБАКИ
- Глава 6. НЕУДАЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
- Глава 7. ЗАДИРИСТЫЕ СОБАКИ
- Глава 8. БИТВЫ ЗА КРАСОТУ
- Глава 9. ЧЕГО ОТ СОБАК ОЖИДАТЬ
- Глава 10. КАК СОБАКИ ВОСПРИНИМАЮТ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
- Глава 11. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
- Глава 12. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПЛОХИХ СОБАК
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Бурят-монгольская собака (Хоттошо, Банхар).
Бурят-монгольский волкодав (БМВ)
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА
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